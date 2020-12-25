ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا توافق على منح ترخيص استخدام لقاح فايزر- بيونتيك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
وافقت السلطات الصحية الفرنسية، في بيان رسمي اليوم /الخميس/، على منح ترخيص لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك، وذلك في إطار إعطاء اللقاحات للمواطنين لمكافحة عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن اللقاح يمكن إعطائه للاشخاص البالغين من العمر 16 عاما فيما فوق، مشيرة إلى أنه أثبت كفاءة مرضية وآمنة.
وأكد البيان على استراتيجية الحكومة الفرنسية التي تعطى أولوية إعطاء اللقاح للفئات الأكثر عرضة بالإصابة من المواطنين الفرنسيين، على أن تكون الأولوية لكبار السن الذين يعيشون في دور المسنين.
يذكر أن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أعلن أن عملية إعطاء التلقيح للمواطنين ستبدأ في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء فرنسا يوم /الأحد/ القادم، على أن يصل اللقاح يوم /السبت/ القادم.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل للمرة الثانية.. شاهد

خاص .. إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

اتحاد الصناعات يكشف سبب زيادة أسعار الحديد ومواد البناء

طريقة علاج جرثومة المعدة نهائيا

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو