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حوادث

"مستخدمين دراجة بخارية فى السرقة" .. سقوط عصابة الهواتف المحمولة بالبساتين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:19 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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محمد صبري
ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي عصابة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة بالبساتين بأسلوب " الخطف " باستخدام دراجة بخارية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " باستخدام دراجة بخارية وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية "  ( ملك وقيادة الأول ) والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها ، واعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات ، واتهموهما بالسرقة ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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