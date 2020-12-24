"مستخدمين دراجة بخارية فى السرقة" .. سقوط عصابة الهواتف المحمولة بالبساتين

ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي عصابة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة بالبساتين بأسلوب " الخطف " باستخدام دراجة بخارية.





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " باستخدام دراجة بخارية وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ( ملك وقيادة الأول ) والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.





وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها ، واعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما.



