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رياضة

انفراد.. الزمالك يدرس تخليد ذكرى شهداء ستاد الدفاع الجوي بهذا الإجراء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
قررت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تخليد ذكرى شهداء القلعة البيضاء الذين فارقوا الحياة فى أحداث محيط ستاد  الدفاع الجوي.

وتدرس اللجنة المؤقتة وضع لائحة إعلانات ضوئية تحمل صور شهداء الزمالك العشرين الذين ماتوا نتيجة التدافع قبل لقاء الفريق الأبيض وانبى بالدوري في الثامن من فبراير لعام 2015 على سور النادي المطل شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين لتخليد ذكراهم .

وكان المجلس الموقوف للزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد كرم أسر شهداء أحداث محيط الدفاع الجوي فى السنوات السابقة .

 وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار
أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع
فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة
استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى
العزل بالعجوزة.



وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من
مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى
بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة
المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.



وتولت اللجنة القضائية المكلفة من
ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد
عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة
فى الزمالك فى التاسع والعشرين من نوفمبر الماضى لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة
مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.



 

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