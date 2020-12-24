ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد مصرع 6 أشخاص.. ضبط القائمين على فيلا العجمي المخصصة لعلاج الإدمان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:52 م
حبس
حبس
Advertisements
أحمد بسيوني
ألقت الشرطة القبض على القائمين على الفيلا المخصصة لعلاج الإدمان، والتي نشب بها حريق أمس أسفر عن وفاة 6 أشخاص، بمنطقة البيطاش بحي العجمي في الإسكندرية، إنفاذًا لقرار النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم. 

وصرّحت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بدفن 6 جثث ضحايا الحريق الذي نشب بفيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش بحي العجمي، وذلك عقب انتهاء مفتش الصحة من توقيع الكشف الطبي عليهم.

اقرأ أيضًا:

وفتحت نيابة الدخيلة، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة، بعد مصرع 6 أشخاص.

وقرر رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، محمود زغلول، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قرر زغلول الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الأمن الصناعي ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية.


كان حريقا قد نشب في فيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش، بحي العجمي غرب الإسكندرية، أسفر عن وفاة ٦ أشخاص، وإصابة شخص باختناق وتم إسعافه على الفور.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا، باندلاع حريق بفيلا رقم 27، بشارع 13 متفرع من شارع الحنفية بحي العجمي، غرب المدينة، أسفر عن وفاة 6 حالات، وإصابة شخص باختناق.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وبعد المعاينة تبين أن  الفيلا مكونة من طابقين، ومخصصة للعلاج النفسي والإدمان، ويعالج بها ٤٥ فردًا.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للعرض على النيابة المختصة، تم نقل المتوفين إلى قسم الدخيلة مؤقتًا حتى استصدار تصريح النيابة لنقلهم لمشرحة كوم الدكة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع 6 أشخاص في حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان غربي الإسكندرية |صور

مصرع 6 أشخاص.. قرارات مهمة للنيابة في حادث احتراق فيلا علاج الإدمان بالإسكندرية

قرار عاجل بشأن جثامين ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

المحافظات اليوم.. تشييع جثمان الغريق رقم 11 في حادث شاطئ النخيل.. دفن ضحايا حريق فيلا الإدمان.. ووصول بيج رامي مصر

ترشيحاتنا

الحكومة: إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية لمواجهة كورونا

محمد صلاح في المركز الثامن.. الجارديان تعلن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2020

من الملزم باستضافة الأم الابن أم الابنة.. الإفتاء ترد

نيجيريا.. سلالة مختلفة من فيروس كورونا تثير الرعب بسرعة انتشارها

مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة