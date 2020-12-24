ضبط 3 لصوص انتحلوا صفة رجال شرطة لخطف "خليجي" وسرقة أمواله بقصر النيل

انتحل 3 أشخاص صفة رجال شرطة لسرقة مهندس خليجي الجنسية بقصر النيل ، حيث قاموا بخطفه داخل سيارة واستولوا على أمواله ثم أطلقوا سراحه عقب ارتكابهم الواقعة، فيما نجح رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى تحديد وضبط الجناة، وتولت النيابة التحقيق.









تبلغ للمقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل من مهندس بمركز صيانة سيارات " عربي الجنسية " قرر أنه حال سيره بمنطقة ميدان الجزيرة دائرة القسم تعرف على شخص ادعى أنه يمتلك شققا للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها.









وأثناء ذلك فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة ملاكي "لم يتمكن من التقاط أرقامها " وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول , ساعة يد ,مبلغ مالي 1200 جنيه ، 100 دولار أمريكي ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور جيزة، ولاذوا بالفرار.









بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وسائقا، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة تاكسي "مستأجرة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.









واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد " المستولى عليهما"، وكذا مبلغ مالي 1000 جنيه " من متحصلات الواقعة " وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولي عليه على متطلباتهم الشخصية .







