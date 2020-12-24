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رياضة

رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة يشاركون في تشييع جثمان رئيس الزمالك.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:44 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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ملك موسى
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لقطاعات الكرة بالنادي، وفاروق جعفر، عضو اللجنة، وأحمد سمير، نجم الزمالك السابق، على حضور صلاة الجنازة على المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، والذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتواجد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض، والمستشار عماد عبد العزيز، عضو اللجنة، وعدد من مديري القطاعات بنادي الزمالك.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك إقامة عزاء المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، الأحد المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة  قام بتعيين أحمد بكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقرر مسؤولو النادي الأبيض إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة ثلاثة أيام.
رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة يشاركون في تشييع جثمان رئيس الزمالك.. صور
رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة يشاركون في تشييع جثمان رئيس الزمالك.. صور
رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة يشاركون في تشييع جثمان رئيس الزمالك.. صور
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