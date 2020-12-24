نائب التجمع يطالب بالتنسيق بين القوى السياسية في تشكيل اللجان النوعية

قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن التنسيق أمرا ضروريا بين الأحزاب و القوى السياسية تحت قبة البرلمان، مضيفًا: القضية ليست مغالبة و انما مشاركة ، ولابد من التوافق بين الجميع بمال يحقق المصلحة العليا للوطن.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة تبدأ من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان بمبدأ المشاركة ، موضحا أن هذا يعني الاستفادة من الخبرات البرلمانية للجميع بغض النظر عن الانتماء الحزبي ، قائلا :" تشكيل اللجان البرلمانية اول اختبار لفكرة التنسيق بين القوى السياسية".





وأوضح المغاوري أن الأمر ليس بمبدأ المغالبة و إنما التوافق بين الأحزاب و القوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن و الاستفادة من كل الخبرات و الاستماع للرأي و الرأي الآخر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد معارضة طوال الوقت و لا موالاة دائمة و انما يخضع الأمر لطبيعة القضايا المطروحة.





وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.





وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.



