ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب التجمع يطالب بالتنسيق بين القوى السياسية في تشكيل اللجان النوعية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:50 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن التنسيق أمرا ضروريا بين الأحزاب و القوى السياسية تحت قبة البرلمان، مضيفًا: القضية ليست مغالبة و انما مشاركة ، ولابد من التوافق بين الجميع بمال يحقق المصلحة العليا للوطن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة تبدأ من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان بمبدأ المشاركة ، موضحا أن هذا يعني الاستفادة من الخبرات البرلمانية للجميع بغض النظر عن الانتماء الحزبي ، قائلا :" تشكيل اللجان البرلمانية اول اختبار لفكرة التنسيق بين القوى السياسية".

وأوضح المغاوري أن الأمر ليس بمبدأ المغالبة و إنما التوافق بين الأحزاب و القوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن و الاستفادة من كل الخبرات و الاستماع للرأي و الرأي الآخر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد معارضة طوال الوقت و لا موالاة دائمة و انما يخضع الأمر لطبيعة القضايا المطروحة. 

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.

وتضم القائمة  ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية..غدا

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية.. اليوم

لاستخراج الكارنيهات.. البهو الفرعوني بمجلس النواب يتزين لاستقبال الأعضاء الجدد غدا

برلمان 2021 .. 75 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية في اليوم الأول

نواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. الشوباشي باكية: السيسي رد اعتبار المرأة.. وبكري: نتمنى أن يكون هناك استجواب كل شهر

نواب شرق وغرب الدلتا يتوافدون لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021

ترشيحاتنا

شوبير يصدم جماهير الأهلي: استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ موسيمانى

فييرا رفضه.. صدى البلد يكشف أسباب ابتعاد الحضري عن تدريب حراس النجم الساحلي

أزمة جديدة تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

شاهد.. بيج رامى يطوف شوارع القاهرة بأتوبيس مكشوف

بشرى سارة.. الحكومة تتعاقد على 30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

بيج رامي: "أقسم بالله إن ربنا اختار لي أحسن وقت عشان أتوج بالبطولة رغم فشلي السابق"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

هوندا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها CIVIC TYPE R | صور