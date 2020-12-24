نائب التجمع يطالب بالتنسيق بين القوى السياسية في تشكيل اللجان النوعية

قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن التنسيق أمرا ضروريا بين الأحزاب و القوى السياسية تحت قبة البرلمان، مضيفًا: القضية ليست مغالبة و انما مشاركة ، ولابد من التوافق بين الجميع بمال يحقق المصلحة العليا للوطن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة تبدأ من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان بمبدأ المشاركة ، موضحا أن هذا يعني الاستفادة من الخبرات البرلمانية للجميع بغض النظر عن الانتماء الحزبي ، قائلا :" تشكيل اللجان البرلمانية اول اختبار لفكرة التنسيق بين القوى السياسية".
وأوضح المغاوري أن الأمر ليس بمبدأ المغالبة و إنما التوافق بين الأحزاب و القوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن و الاستفادة من كل الخبرات و الاستماع للرأي و الرأي الآخر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد معارضة طوال الوقت و لا موالاة دائمة و انما يخضع الأمر لطبيعة القضايا المطروحة.
وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.
وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.
وفيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.