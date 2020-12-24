ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاستخبارات العراقية تضبط 46 صاروخا مُعدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:49 م
ضبط صواريخ في العراق
ضبط صواريخ في العراق
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وكالة الاستخبارات التابعة لوزراة الداخلية العراقية تمكنت من ضبط 46 صاروخًا كانوا معدين لاستهداف مبنى محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، شنتها فصائل تدعمها إيران.

وتأتي هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، لمواجهة نفوذ إيران في العراق، حيث تؤدي السفارة دورا محوريا في دعم الحكومة العراقية التي يقودها مصطفى الكاظمي.

واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل، مساء الأحد، مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.

ومساء أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "صواريخ إيرانية استُخدمت في الهجوم الذي تعرضت له سفارتنا في العراق الأحد الماضي".

وأضاف "هناك تهديدات بمزيد من الهجمات ضد مواطنينا في العراق، وإذا قُتل أي أمريكي فستتحمل إيران المسؤولية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد

تحذير شديد اللهجة من ترامب إلى إيران

بعد تهديدات ترامب لإيران.. أمريكا تدرس إغلاق سفارتها في العراق

الجيش الأمريكي يهدد إيران: سنحاسبكم على مقتل أي جندي تابع لنا

عقب هجمات السفارة الأمريكية.. تصريحات جديدة لوزير الداخلية العراقي

ترشيحاتنا

ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

ظلم وجحود ونكران.. أصالة تهاجم طارق العريان بعد صورته مع الموديل اللبنانية

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

أبرزها الإسماعيلية والأقصر.. وزير المالية: 4 محافظات جديدة سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيها

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

بفستان قصير .. أحدث ظهور لـ رانيا منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة