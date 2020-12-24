بعد سقوط عصابة الآثار.. تعرف على عقوبات بيعها خارج البلاد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت.

أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة، تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد والتربح من وراء ذلك.

في هذا الصدد، وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية على النحو التالى:





وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".





وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.



