نائب رئيس اتحاد جامعة حلوان: المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتطوير العشوائيات

قال الطالب إسلام لطفي جمعة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن أول شئ سوف يعمل الاتحاد عليه هو اطلاق حملات توعوية لطلاب الجامعة للتحذير من خطر الاصابة بفيروس كورونا داخل جامعة حلوان.









وصرح إسلام ل "صدى البلد"، أن من أهم الأشياء التى سوف يعمل عليها الاتحاد هى المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية فى تطوير العشوائية وان هناك مناطق محيطة بجامعة حلوان تهتم الجامعة بهم مثل منطقة عرب راشد.





وأضاف، إنهم سوف يعملوان على إعداد جيل قادر على القيادة من شباب جامعة حلوان يكون قادرا على تولي مسؤلية الاتحاد وتطوير الجامعة .









واختتمت جامعة حلوان اليوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.

المارثون الانتخابي













اعلنت جامعة حلوان اسماء رئيس اتحاد ونائب رئيس الاتحاد بجامعة حلوان ، وقامت انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020-2021تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





وجاءت فوز الطالب على السيد على من كلية الطب رئيس اتحاد جامعة حلوان





وفوز الطالب إسلام لطفى جمعة بالفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا التعليم بمقعد نائب رئيس الجامعة



