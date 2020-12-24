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برلمان

النائبة جيهان البيومي تُعلن ترشحها على رئاسة لجنه التعليم ببرلمان 2021

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:03 م
جيهان بيومي
جيهان بيومي
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فريدة محمد
أعلنت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، عن ترشحها لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان 2021، نظرًا لصفتها كأستاذه جامعية، مؤكدة على أن قضية التعليم وتطويره من أبرز أولوياتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المُقبلة. 

وأشارت "البيومي"، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه ستقوم بتقديم عدد من القوانين الخاصة بقضية التعليم، فضلًا عن وضع آليات جديدة لحماية الطلاب والمُعلمين وأساتذة الجامعات من فيروس كورونا القاتل، ويأتي ذلك بعدما سجلت مصر عدد كبير من الإصابات بسبب الموجه الثانيه للفيروس والسلاله الجديدة المُنتشرة. 

وقالت عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصرية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا القاتل تعتبر من أكثر السلالات أنتشارًا  واكثرها شراسه وأخطرها في الوقت الحالي، ولذلك يجب على جميع المواطنين توخي الحذر والألتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس. 

وأشادت البرلمانية، بالإجراءات والقرارات الاحترازية المُعلن عنها من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للتعامل مع تطوير فيروس كورونا القاتل، ولتفادي ارتفاع الإصابات، واصفة هذه القرارات بـ"الجيدة". 

وأكدت النائبة، على أن الفترة المُقبلة ستشهد تكاتف مُكثف مع كافة المسؤولين لإيجاد أليات جديدة للتعامل مع الأزمة الحالية، وللعبور منها إلى بر الأمان بأقل الخسائر، لافتة إلى أنها لديها العديد من الأفكار والمثقترحات الخاصة بهذا الامر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المُقبلة، أبرزها تكوين فرق عمل دائمة لمتابعه تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.
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