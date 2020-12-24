النائبة جيهان البيومي تُعلن ترشحها على رئاسة لجنه التعليم ببرلمان 2021

أعلنت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، عن ترشحها لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان 2021، نظرًا لصفتها كأستاذه جامعية، مؤكدة على أن قضية التعليم وتطويره من أبرز أولوياتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المُقبلة.





وأشارت "البيومي"، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه ستقوم بتقديم عدد من القوانين الخاصة بقضية التعليم، فضلًا عن وضع آليات جديدة لحماية الطلاب والمُعلمين وأساتذة الجامعات من فيروس كورونا القاتل، ويأتي ذلك بعدما سجلت مصر عدد كبير من الإصابات بسبب الموجه الثانيه للفيروس والسلاله الجديدة المُنتشرة.





وقالت عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصرية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا القاتل تعتبر من أكثر السلالات أنتشارًا واكثرها شراسه وأخطرها في الوقت الحالي، ولذلك يجب على جميع المواطنين توخي الحذر والألتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.





وأشادت البرلمانية، بالإجراءات والقرارات الاحترازية المُعلن عنها من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للتعامل مع تطوير فيروس كورونا القاتل، ولتفادي ارتفاع الإصابات، واصفة هذه القرارات بـ"الجيدة".



