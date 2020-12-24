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أخبار العالم

السعودية تتحدث عن حقوق الإنسان على أرضها .. ماذا قالت؟

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:25 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
أكدت المملكة العربية السعودية، أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وكفلت أنظمتها هذا الحق وعززته وحمته، دون أي تمييز بأي شكل من الأشكال، حيث نص النظام الأساسي للحكم في المادة (28) على أن "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.


وقالت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية نورة الحقباني, فى بيان صادر من وزارة الخارجية السعودية إنه في ظل رؤية المملكة 2030 أُصدرت العديد من الأنظمة واللوائح والأُطر المؤسسية لتعزيز حماية حق العامل بما يتماشى ومعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، وأجرت في هذا الإطار تعديلات متلاحقة على نظام العمل وأطلقت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.


وأضافت " كما أُطلقت المبادرات والبرامج والمحاكم والدوائر العمالية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتخصيص رقم موحد لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بعدة لغات، بالإضافة لما أُعلن عن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بهدف تخفيف القيود المفروضة على العمال، وقد راعت المملكة معايير حقوق الإنسان في تدابيرها وإجراءاتها المذكورة كافة.


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