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رياضة

جلسة ساخنة بين باتشيكو ولاعبي الزمالك استعدادا لـ سموحة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

 

وطالب باتشيكو اللاعبين خلال الجلسة بغلق الملف الإفريقي بعد التأهل رسميا لدور المجموعات، والتركيز في لقاء سموحة المقبل من أجل العودة للانتصارات ومواصلة المنافسة على الصدارة.

 

وحرص المدير الفني على شرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم 28 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

 

وكان الزمالك قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وأعلن الزمالك الحداد ثلاثة أيام على وفاة البكري مع إقامة عزاء له بمسجد الحامدية الشاذلية الأحد المقبل وارتداء لا عبى الفريق الشارات السوداء فى لقاء سموحة الأثنين المقبل بالجولة السادسة للدوري .

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


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