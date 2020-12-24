لمواجهة كورونا.. مساعدات من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمستشفى حميات كفر الزيات

شهدت مستشفى حميات كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم والتي تستقبل الحالات المصابة بالكورونا قيام الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي ووفد من الإتحاد العام للجمعيات الاهليه والجمعية المصرية المصرية لتنظيم الاسرة بزيارة للمستشفى .





وذلك بحضور الدكتور عبد الرحيم الشتيوي مدير المستشفى وعبد العزيز موسى المدير الإدارى وتم تقديم بعض المستلزمات والاجهزة الطبية لمساعدة المستشفى في هذا الظرف الطارئ خاصة مع زيادة الاستهلاك لها لكثرة إعداد المصابين بالكورونا .







