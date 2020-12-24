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محافظات

لمواجهة كورونا.. مساعدات من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمستشفى حميات كفر الزيات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:14 م
مستشفي حميات كفرالزيات
مستشفي حميات كفرالزيات
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احمد علي
شهدت مستشفى حميات كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم  والتي تستقبل الحالات المصابة بالكورونا قيام الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية برئاسة  الدكتور طلعت عبدالقوي ووفد من الإتحاد  العام للجمعيات الاهليه والجمعية المصرية المصرية لتنظيم الاسرة  بزيارة للمستشفى .

وذلك بحضور الدكتور عبد الرحيم الشتيوي مدير المستشفى وعبد العزيز موسى  المدير الإدارى وتم تقديم بعض المستلزمات  والاجهزة الطبية لمساعدة المستشفى في هذا الظرف الطارئ  خاصة مع زيادة الاستهلاك لها لكثرة إعداد المصابين بالكورونا .

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وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية انه تم التعرف على  طلبات  المستشفى  لتوفيرها فورا من منطلق دور الجمعيات الأهلية لمساعدة المستشفيات والقطاع الطبي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأنه تم مخاطبة كافة الجمعيات لتوجيه تبرعاتها لدعم المستشفيات.
لمواجهة كورونا.. مساعدات من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمستشفى حميات كفر الزيات
لمواجهة كورونا.. مساعدات من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمستشفى حميات كفر الزيات
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