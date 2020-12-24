وتريات الاسكندرية و فرقة الأوبرا مع الباليه في احتفالات الكريسماس بسيد درويش

بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد تنظم دار الأوبرا حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفى مع عناصر من فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنه مساء السبت ٢٦ ديسمبر على مسرح سيد درويش ( اوبرا الإسكندرية ) .





يتضمن البرنامج بمشاركة نجوم فرقة باليه اوبرا القاهرة مختارات من اشهر الأعمال العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد ويصاحبها تابلوهات للباليه .





من ابرز تابلوهات البالية التى يتضمنها برنامج الحفل ڤالس الزهور من كسارة البندق، هدية الحب، جنجل بيل ، كريسماس الأبيض، ليلة مقدسة، النجوم، ليلة ماريا، سانتا لوتشيا ، الـ١٢ يوما للكريسماس و هل تسمع ما اسمعه .أداء ايمان مصطفي- رضا الوكيل - تحية شمس الدين- وليد كريم- چولي فيظي- مصطفي محمد- عماد عادل - عبد الوهاب السيد - چاكلين رفيق – داليا فاروق- انچي محسن- هشام الجندي- عمرو مدحت- عزت غانم- ليلي ابراهيم – أسامة علي- تامر توفيق- ابراهيم ناجي- برهان الدين فاروق- أسامة جمال- سلمي الجبالي .