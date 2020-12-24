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تعليم

ورشة عمل عن تقييم المجلات العلمية بجامعة جنوب الوادى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:18 م
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب

نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية  الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، و إشراف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل عن المتطلبات الخاصة بتقييم المجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات و كيفية رفع كفاءة المجلات العلمية لتواكب متطلبات المجلس الأعلى للجامعات وإدراج المجلات العلمية بالجامعة ببنك المعرفة المصري.

و تضمنت الورشة، بناء قدرات المسئولين عن المجلات العلمية بكليات الجامعة في ما يخص النقاط التى يتم التركيز عليها من قبل المجلس الاعلى للجامعات.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة، دعم رئيس الجامعة لنشر المجلات العلمية و أهميتها، و أن هذه الورشة تهدف إلى رفع كفاءة المجلات العلمية لجامعة جنوب الوادى وذلك في التقييم الذى يقوم به المجلس الأعلى للجامعات سنويًا.

و أشار عكاوى، إلى أن معظم مجلات جامعة جنوب الوادى تم رفعها على بنك المعرفة المصري مما يسهل في عملية التقييم وتعزيز مكانة هذه المجلات، حيث عملية الرفع على هذا البنك تعتبر أحد نقاط التميز التى تؤخذ في الاعتبار في عملية التقييم.

جدير بالذكر أن مجلات جامعة جنوب الوادى حققت مراكز متقدمة خلال العام الماضي و تطمح الجامعة إلى المزيد من قصص النجاح الخاصة بالمجلات العلمية والبحث العلمي بأكمله.

حاضر في الورشة الدكتور أحمد عبد الوارث، منسق الورشة و المشرف على المجلات العلمية بالجامعة، و حضرها عمداء و وكلاء الكليات للدراسات العليا و رؤساء تحرير المجلات العلمية بالجامعة.

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