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محافظات

لمواجهة كورونا.. حظر سرادقات الأفراح والعزاء في الإسماعيلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:22 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم 897 لسنة 2020 بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بالمصالح الحكومية بالمحافظة وتقليل الكثافات والتجمعات للحفاظ على حماية العاملين والمواطنين المترددين على تلك الجهات على أن لا يقل عدد الحضور اليومي عن 25 % من قوة العاملين بالجهة.

كما تضمن القرار المتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة و إجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

كما يشمل القرار حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، مع استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

وشدد المحافظ  على غلق مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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