توفير وحدة سكنية للأسرة المتضررة من إزالة عقار بطنطا ..صور

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء بالسنطة، للأسرة المتضررة من إزالة العقار رقم 8 بحارة سيدي عبد الحق من شارع الصاغة بحي أول طنطا والذي كان يمثل خطورة داهمة علي حياة المواطنين.









وجاء ذلك في استجابة فورية لمحافظ الغربية حيث وجه بتوفير وحدة سكنية ونقل الأجهزة المنزلية بسيارات حي أول طنطا .





كما وجه بنقل الأدوات المنزلية الخاصة بهم عن طريق سيارات حي أول ويأتي ذلك في إطار ما عرضه حي أول طنطا في استجابة سريعة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.





من ناحية اخري اكد محافظ الغربية أنه يباشر إغلاق عدد ١٠٣٤ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها معالي وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما اوضح انه تم غلق عدد (٢٢٨) محل، عدد (١٤) سوق، عدد (٨٧) مطعم، عدد (١٤١) مقهى، عدد (١٠٦) ورشة و ( ٤٥٨) منشأة أخرى .





وكشف محافظ الغربية انه تم غلق وتشميع عدد (١٠٢) مركز للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الجميع.





وأهاب محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.





قامت رئاسة حى أول طنطا بغلق أكثر من ٧ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع (المأمون البحرى، الأشول، إبراهيم عوارة، المحبة آخر ترعة الشيتى، العجيزى ).





كما قامت رئاسة حى ثان طنطا بغلق وتشميع ١١ مركزًا للدروس الخصوصية بشارع الأشرف ، وكذلك تم غلق مركزين للدروس الخصوصية بمركز ومدينة سمنود .





وفى ذات السياق ، قام حي أول المحلة الكبرى بحملة علي مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بنطاق الحي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .





وفى مركز و مدينة السنطة ،تم إخلاء وغلق عدد (٣) مراكز للدروس الخصوصية ، الأول بقرية ميت يزيد، الثانى بعزبة مبارك التابعة للوحدة المحلية بالقرشية والأخير بقرية شبرابلولة التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية.



