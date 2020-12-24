رغم كورونا.. نجاح الانتخابات الطلابية في الجامعات.. والتعليم العالي: الطلاب التزموا بالإجراءات

شهدت الجامعات المصرية اختتام الماراثون الانتخابي اليوم 24 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه، بعد انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية والذي بدأ 17 ديسمبر الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات.





ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها خلال فترة الانتخابات الطلابية، موضحا أنه تم منع الدخول بدون كمامات، كما أنه سيكون هناك حرص بعدم وجود تجمعات بالدعاية الانتخابية.





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وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن خلال العملية الانتخابية، كان هناك التزام بكافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، كما أن وزير التعليم العالي سبق وأن شدد على الالتزام بالإجراءات حيث إن هناك وجود ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، قد تصل إلى الفصل.





وجاءت استعدادات الجامعات لانطلاق الانتخابات الطلابية وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تساءل البعض حول الإجراءات المتبعة وكيفية التقديم وشروط الترشح، إضافةً إلى مراحل إجراء الانتخابات خلال الأسبوعين الماضيين الأمر الذي أوضحته كل كلية.





ففي جامعة عين شمس فاز الطالب محمد عبد الحميد لاين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة رئيسًا للإتحاد وقد يلية فوز الطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثاثلة بمقعد نائبا لرئيس الإتحاد وهكذا اختتمت الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.





وفي جامعة القاهرة فاز الطالب مؤمن اشرف بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد فرز الأصوات التى تم شاركت فى الانتخابات الطلابية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .