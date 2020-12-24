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أخبار البلد

أسامة هيكل: الرئيس وجه بعقد دورة الإعلاميين السودانيين سنويًا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:15 م
ختام دورة الإعلاميين
ختام دورة الإعلاميين السودانيين
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حمادة خطاب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة الدولة للإعلام بتنفيذ دورة الإعلاميين السودانيين كل عام، ووجه التحية للإعلاميين السودانيين المشاركين في الدورة التخصصية للسودان بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بالوزارة.

جاء ذلك في كلمة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في الاحتفال بتخريج أول دفعة من الإعلاميين السودانيين بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع للوزارة، والتي تأتى بتنسيق بين وزارتي الإعلام المصرية والسودانية، وفق بيان الوزارة. 


وأكد "هيكل" حرص الرئيس السيسي على دعم استقرار السودان وأمنه، وتوجيهه الدائم للحكومة بتطوير جميع سبل التعاون مع السودان بالشكل الذى يعكس عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.

وأعرب "هيكل" عن أمله في أن تكون الدورة قد نجحت في تشكيل جسر إعلامي جديد بين مصر والسودان.

كما توجه "هيكل" بالشكر لوزير الإعلام السوداني الدكتور فيصل صالح على حسن اختيار الدارسين في الدورة التي استغرقت شهرا، وشملت محاضرات لوزراء وخبراء في المجالات الإعلامية المختلفة، كما شملت زيارات لمختلف مواقع العمل المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة وهيئة قناة السويس، وغيرها.

كما ألقت الإعلامية أشواق سيف الدين وشيخ سنوسى كلمتين نيابةً عن الإعلاميين المشاركين في الدورة، عبرا فيهما عن عمق العلاقات الثقافية بين مصر والسودان، وتوجها بالشكر لوزارة الدولة للإعلام على الاهتمام الكبير الذى أظهرته الوزارة طوال فترة الدورة. وطالبا بوجود منصة إعلامية مشتركة بين مصر والسودان.

وألقى السفير محمد إلياس الحاج، سفير السودان بالقاهرة، كلمة أشار فيها إلى أن العلاقات المصرية السودانية تشهد في الفترة الحالية تطورا غير مسبوق؛ ما يعكس إرادة سياسية لدى قيادتي البلدين، مضيفًا أن هذه فرصة كبيرة لتطوير العلاقات بين الدولتين، وأشار إلى أهمية البعد الإعلامي في هذه العلاقات.

وحرص الإعلاميون السودانيون خلال كلماتهم على إلقاء قصائد فى حب مصر، كما أطلقت السودانيات الزغاريد عند الإعلان عن تخرجهن.
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