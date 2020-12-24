غلق 3 أيام للمحال المخالفة لإجراءات كورونا بالإسماعيلية





اصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم 898 لسنة 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بتكثيف الحملات على المحال و المطاعم و المولات التجارية و وسائل المواصلات.





وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم 898 لسنة 2020 بتطبيق الغرامات المقررة على المواطنين المخالفين للتعليمات و الإشتراطات الصادرة بشان الإجراءات الأحترازية و الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخاصة إرتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي ووسائل النقل العامة و عند إرتياد المصالح الحكومية .





كما يتم التخفيف فى أماكن العمل بالمصالح الحكومية و أعطاء الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة و تحديد الأعداد وفقا لما تقتضية ظروف العمل و بما لا يؤثر على سير العمل .





ويتم التشديد على جميع المحلات و المطاعم و المولات التجارية بضرورة الألتزام بالأشتراطات و التعليمات الأحترازية و الوقائية الصادرة بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الإشتراطات و التعليمات بالغلق لمدة 3 أيام مع الإعلام عن أسباب الغلق و هي عدم إتباع الإجراءات الأحترازية و الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس .





ووجه محافظ الاسماعيلية باهمية ان يتم تنفيذ حملات مشتركة مع مديرية أمن الإسماعيلية والأجهزة الأمنية المختصة و القيام بتصوير تلك الحملات وإرسال المادة إلي وزارة التنمية المحلية بصورة فورية للتأكيد على حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الإحترازية و حفاظًا على صحة و أرواح المواطنين.