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أخبار العالم

قبل أعياد الميلاد.. نداء عاجل من الصحة اللبنانية للمواطنين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:17 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
 وجهت وزارة الصحة اللبنانية تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها خلال الاحتفال باعياد الميلاد حيث طالبتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال، بجانب الاحتفال داخل المنازل فقط. 

وقالت الصحة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية علي تويتر : ‏بفترة الأعياد كلّنا منحب نحتفل مع الناس اللي منحبهم، بس هالسنة الظروف مش مثل العادة لنضلّ حدّ بعض خلّونا نلتزم بالاجراءات الوقائية.

وأضافت الصحة اللبنانية في تغريدتها علي تويتر قائلة : لأهلنا أحلى عيديّة، نتيجة فحص كورونا تبقى سلبيّ خلينا نعيد بأمان. 


وكانت حالة من الهلع أصابت المجتمع اللبناني بعد اكتشاف  حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن طائرة قادمة من لندن إلى لبنان، حيث أصيبت  الجهات المختصة والسلطات بحالة من الخوف بعد تفشي السلالة الجديدة للوباء بالمملكة المتحدة.

وافاد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر : إلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصًا على سلامة الجميع".
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