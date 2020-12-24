ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لضبط الأدوية المهربة.. لجنة لشن حملات على مصانع الأدوية بالإسماعيلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:42 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 899 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية وذلك بشأن تكثيف الحملات على المصانع والمنشآت العاملة في المجال الطبي بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

وتضم اللجنة مدير التفتيش الصيدلي و مدير المخازن بمديرية الصحة و مندوب عن إدارة التفتيش المالي و الإداري بالمحافظة، وتختص بالتفتيش على كافة الصيدليات و المصانع و الشركات و مخازن الأدوية ، والمستلزمات الطبية ، المنشأت الطبية و ضبط أية مخالفات للقوانين واللوائح بها بمحاضر إثبات حالة مؤرخة وموضح بها المخالفات تفصيلا.

كما تختص اللجنة بالتفتيش إذا كان يوجد بالصيدليات أو مخازن الأدوية و المعامل الخاصة و غيرها من المنشآت العاملة فى المجال الطبي أيه أدوية مهربة أو غير مسجلة أو مخالفة للقوانين و اللوائح و إعداد تقارير دورية للعرض علي المحافظ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملات تفتيشية بالصيدليات ومخازن الأدوية ومستحضرات التجميل بأسوان ..شاهد

القوى العاملة: تعيين 309 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بجنوب سيناء

صحة الدقهلية: شن 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات

من بينهم 26 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 2334 شابا بالقليوبية

صحة الدقهلية: 970 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة..صور

ترشيحاتنا

أشغال شاقة مؤقتة.. تعرف على عقوبة مخالفي قرار منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

بعد وفاة رئيسه بكورونا.. 5 قرارات عاجلة فى نادي الزمالك

اللجنة العلمية لمواجهة كورونا تعلن أخبارا سارة للمصريين.. فيديو

مصنع «300 حربي» يعلن إنتاج أول رشاش مصري 100%

صلاح وصيفا.. مفاجأة في اختيارات مدرب أتلتيكو مدريد السابق لـ افضل 5 لاعبين في العالم 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة لاستخدام مكواة فرد الشعر

دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟