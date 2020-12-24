لضبط الأدوية المهربة.. لجنة لشن حملات على مصانع الأدوية بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، قرارا برقم 899 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية وذلك بشأن تكثيف الحملات على المصانع والمنشآت العاملة في المجال الطبي بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.





وتضم اللجنة مدير التفتيش الصيدلي و مدير المخازن بمديرية الصحة و مندوب عن إدارة التفتيش المالي و الإداري بالمحافظة، وتختص بالتفتيش على كافة الصيدليات و المصانع و الشركات و مخازن الأدوية ، والمستلزمات الطبية ، المنشأت الطبية و ضبط أية مخالفات للقوانين واللوائح بها بمحاضر إثبات حالة مؤرخة وموضح بها المخالفات تفصيلا.





كما تختص اللجنة بالتفتيش إذا كان يوجد بالصيدليات أو مخازن الأدوية و المعامل الخاصة و غيرها من المنشآت العاملة فى المجال الطبي أيه أدوية مهربة أو غير مسجلة أو مخالفة للقوانين و اللوائح و إعداد تقارير دورية للعرض علي المحافظ.