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حوادث

الأمور المستعجلة: التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة فى عابدين، قرارا بالتحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين شلبي.

وجاء قرار المحكمة بالتحفظ وفقًا للقرار الصادر من لجنة التحفظ علي أموال الإخوان بالتحفظ على أموال خالد محمد تاج الدين وحسن شلبي وشقيقه الحسن، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار د. محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة، التحفظ على 14 عنصرا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية فى غضون عام 2017.

حيث تم التحفظ على 4 من أبناء القيادي الإخواني عصام العريان وهم سمية وأسماء وإبراهيم و سارة، كما تم التحفظ علي 10 شخصيات أخري وهم أيه الله السيد عبد الفتاح عنان وعمر احمد جابر إبراهيم الحاج وأشقائه أحمد وياسر، وسامح حسن محمد المهدي وفاطمة فضل سيد رزق ومحمد عبد الناصر فؤاد صقر ومحمد أسامة شمس الدين رسلان وعمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق ومحمد تاج الدين حسن حسين شلبي.

كما شمل التحفظ على الأفراد والشركات والكيانات المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة وكذا منعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف اى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

وتم تنفيذ التحفظ على عدد 19 شركة مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظات مختلفة. 
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