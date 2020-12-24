رواد السوشيال ميديا يتعون المستشار أحمد البكري

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #احمد_البكري بعد وفاة رئيس اللجنة المؤقته لنادي الزمالك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏انا لله و انا الیه راجعون وفاه المستشار ‎#احمد_البكري اللهم اغفر له وارحمه" و "‏انا لله وانا اليه راجعون.





ونتقدم بخالص العزاء لنادي الزمالك في وفاة السيد المستشار احمد بكري رئيس نادي الزمالك الحالي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته #احمد_البكري ".









وقال أخرون: " ‏من أسبوعين محدش كان يعرف المستشار البكري الله يرحمه مكنش حد هيتراحم عليه غير اهله و اصدقائه و معارفه سبحان الله ربنا اراد يتعين في منصب زي رئاسه الزمالك عشان يترحم عليه ملايين و له في ذلك حكم كل تدابير الله عزوجل خير .. البقاء لله ربنا يرحمه و يصبر اهله " و" ‏لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.





البقاء لله وفاة رئيس اللجنة المؤقته بنادي الزمالك "المستشار احمد البكري " ان لله وان اليه راجعون ‎#الزمالك ‎#احمد_البكري ".





وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.









وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.









وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.











