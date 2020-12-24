بالأسماء.. تشكيل اتحاد الطلاب في جامعة السويس





افتتحت فعاليات اليوم الختامي للانتخابات الطلابية بكلمة "الشرقاوي" والتي رحب خلالها باالحضور معربا عن سعادته بإقبال وحرص الطلاب علي المشاركة في الانتخابات والذي يعكس مدي الوعي الوطني لديهم فضلا عن تدريب الطلاب علي الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي و إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المجتمع.





جامعة السويس بضرورة تكاتف الجهود بين اتحاد الطلاب والذي يعتبر حلقة وصل بين الطلاب والمسئولين للنهوض بالعملية التعليمية والأنشطة الطلابية وخدمة طلاب الجامعة واختتم حديثه بتوجيه الشكر للاتحاد السابق وتهنئة الاتحاد الجديد. كما أوصى رئيس





وقد قام الطلاب بعرض البرامج الانتخابية الخاصة بهم ومن ثم التصويت وفرز الأصوات وإعلان الفائزين.





وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز طلاب من اجل مصر بنسبة ١٠٠ % على جميع المقاعد حيث فاز الطالب عمار وحيد العبد الطالب بكلية الثروة السمكية بمنصب رئيس الاتحاد، الطالب عبدالرحمن محمد فاروق الطالب بكلية الآداب بمنصب نائب رئيس الاتحاد.





وفى اللجان فاز الطالب أمين اللجنة العلمية

أمين مساعد اللجنة العلمية محمد أيمن زغلول

أمين لجنة الأسر الطلابية عبد الله صبري صبري أمين مساعد لجنة الأسر أسامة أشرف محمد





وفاز الطالب عبد الرحمن أحمد فؤاد أمين اللجنة الاجتماعية وامين مساعد اللجنة الاجتماعية ندى عيد محمد و أمين اللجنة الرياضية أحمد شريف محمود و أمين مساعد اللجنة الرياضية نيرة أسامة سيد .





أمين اللجنة الثقافية اسلام خالد محمود

أمين مساعد اللجنة الثقافية بهاء علاء الدين ابراهيم أمين اللجنة الفنية عمر إبراهيم حفني

أمين مساعد اللجنة الفنية علي أحمد على

أمين لجنة الجوالة أحمد فوزي عبدالرازق

أمين مساعد لجنة الجوالة محمود وليد محمد .



