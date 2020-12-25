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فيديو جراف

فيديوجراف.. هل تفرض الدول لقاح كورونا على مواطنيها؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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منار شعبان
بعد وصول دفعات لقاح فيروس كورونا الي العديد من الدول وبكميات وفيرة تساءل الكثيرون حول مدى فرض تلقى اللقاح على المواطنين حيث اشيع ان هناك دولا سوف تفرضه اجباريا وتفرض غرامة على الممتنعين  .

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وبالرغم من هذه التكهنات الي ان مجموعة من الخبراء أكدوا انه يصعب على الدول فرض تلقي اللقاح، خاصة بعد تخوف الكثيرين من الاثار الجانبية التي تظهر على متلقي اللقاح ولكن هناك حيلة اخرى قد يلجأ اليها اصحاب الاعمال لاجبار الموظفين على تلقي اللقاح.

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ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اجبار بعض الدول للمواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.
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