فيديوجراف.. هل تفرض الدول لقاح كورونا على مواطنيها؟





وبالرغم من هذه التكهنات الي ان مجموعة من الخبراء أكدوا انه يصعب على الدول فرض تلقي اللقاح، خاصة بعد تخوف الكثيرين من الاثار الجانبية التي تظهر على متلقي اللقاح ولكن هناك حيلة اخرى قد يلجأ اليها اصحاب الاعمال لاجبار الموظفين على تلقي اللقاح.





شاهد ايضا:





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اجبار بعض الدول للمواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.

شاهد ايضا: