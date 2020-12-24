رسائل مؤثرة لزوجات الشهداء في أول يوم لهن داخل البرلمان

حضرن نائبات الشعب، وزوجات شهداء الواجب، إلى مجلس النواب، اليوم، الخميس، في أول ظهور لهم، بعد انتخابهم، لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، ليستكملوا الرسالة التي بدأها أزواجهم، من باب رد ولو جزء بسيط من الجميل الذي قدمه شهداء هذا الوطن.. من دفعوا ضريبة الدم، في سبيل أمن واستقرار البلد.





واستقبلهن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والأعضاء الجدد وسط حفاوة بالغة، وأظهر الجميع تقديرهم للتضحيات التي قمن بها، في سبيل استقرار وتقدم هذا البلد.





أرامل الشهداء، في أول يوم لهم داخل أروقة البرلمان، وجهن العديد من الرسائل، والتي تؤكد استكمالهم لمسيرة أزواجهن، المناهضة للإرهاب، ولكن هذه المرة ليس عن طريق السلاح، وإنما بدروهن التشريعي.





الحرب على الإرهاب

قالت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء وزوجة الشهيد محمد سلمي السواركة، إن القوات المسلحة نجحت في معركتتها ضد الإرهاب في شمال سيناء و انها تتجه للبناء و التنمية خلال المرحلة القادمة، وأضافت: "سيناء مرت بظروف خاصة و الدولة تكافح الإرهاب بجانب تحقيق التنمية".





ووجهت رسالة للعناصر الإرهابية قائلة:" لن تتمكنوا من بلادنا و هي عصية عليكم و لدينا رجال من القوات المسلحة و المدنيين الذين يقفون خلف الدولة المصرية كما وجهت الشكر للدولة المصرية على دعمها اسر الشهداء مضيفة " نحظى برعاية كاملة و مشاركتي في القائمة الوطنية تكريم لأسر الشهداء.





معركة التنمية

ولأن معركة التنمية، لا تقل عن معركة الحرب على الإرهاب، كشفت "عايدة": "سأتبنى عدد من القضايا التي تتعلق بحل مشكلات التعليم و الصحة و الإسكان و المشروعات المتوسطة و الصغيرة انقل صوت المواطن السيناوي"، موضحة أن الدولة بدأت معركة البناء و التعمير بعد نجاح جهودها في مقاومة الإرهاب و الانتصار عليه مستطردة " هناك تعمير وشق طرق و بناء مساكن.





السقوط الأخير

ومن جانبها، قال النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية شرق الدلتا وزوجة الشهيد عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان، إن الإرهاب سقط وسيسقط و لن تقوم له قائمة.





وتابعت: مصر تحارب الإرهاب و تقوم بالبناء لتحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية "يد تبني و يد تحارب الإرهاب"، مهاجمة العناصر الإرهابية التي تثير الاضطرابات في الدول المجاورة مهاجمة الدول الداعمة للارهاب و المحرضة عليه و الممولة له.





وتحدثت عن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر: "أقول للبرلمان الأوروبي لماذا لا تتحدثون عن ضحايا العمليات الإرهابية و لماذا تحصلون على معلوماتكم من مصادر غير دقيقة و عبر أبواق كاذبة".





دعم أسر الشهداء

وقالت النائبة سكينة سلامة: "وجودي كعضو في البرلمان من خلال القائمة الوطنية يؤكد أن الدولة المصرية لا تتخلي عن أبنائها ممن ضحوا من أجل هذا الوطن موجهة الشكر للقيادة السياسية و القوات المسلحة المصرية على دعم الشهداء و أسرهم.





معركة الوعي