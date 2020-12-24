جامعة سوهاج تكشف ملابسات وفاة طالبة بفيروس كورونا

أكد المركز الإعلامي لجامعة سوهاج ، أن الطالبة المُلحقة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بالجامعة، التي توفيت صباح اليوم مُتأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المُستجد، لم تحضر منذ ١٩ نوفمبر الماضي.





وأضاف أنها توفيت في مسقط رأسها بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرقي المحافظة.





وأوضحت إدارة كلية الطب البيطري، أن من واقع سجلات الغياب لم تحضر الطالبة المتوفية أي نوع من المحاضرات منذ 19 من شهر نوفمبر الماضي.





وتٌطمئن إدارة الكلية جميع الطلاب على أن عملية التعقيم للمبنى وخصوصًا المدرجات والمعامل تتم بشكل دوري مع التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، داخل وخارج قاعات التدريس.



