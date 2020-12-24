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تعليم

جامعة سوهاج تكشف ملابسات وفاة طالبة بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:54 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
أكد المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، أن الطالبة المُلحقة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بالجامعة، التي توفيت صباح اليوم مُتأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المُستجد، لم تحضر منذ ١٩ نوفمبر الماضي.

وأضاف أنها توفيت في مسقط رأسها بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرقي المحافظة.

وأوضحت إدارة كلية الطب البيطري، أن من واقع سجلات الغياب لم تحضر الطالبة المتوفية أي نوع من المحاضرات منذ 19 من شهر نوفمبر الماضي.

وتٌطمئن إدارة الكلية جميع الطلاب على أن عملية التعقيم للمبنى وخصوصًا المدرجات والمعامل تتم بشكل دوري مع التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية،  داخل وخارج قاعات التدريس.


وأعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن توقف الدراسة بالجامعة وجهاََ لوجه واستمرار المحاضرات الكترونيا، اعتبارًا من السبت ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠.

وأضاف أن مجلس شئون التعليم والطلاب في اجتماعه اليوم قد أصدر قرارًا في هذا الشأن بوقف الدراسة وجهًا لوجه، واستكمال باقي محاضرات الفصل الدراسي الأول  الكترونيا، ورفع الغياب عن المحاضرات التطبيقية، مشيرًا إلى أن حضور الطلاب للجامعة عقب ذلك التاريخ لأداء الاختبارات العملية فقط وفقًا للجداول المعلنة.
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