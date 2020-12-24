مجلس الوزراء الكويتي: 3 يناير إجازة رسمية

حدد مجلس الوزراء الكويتي يوم الأحد الثالث من يناير إجازة رسمية في البلاد احتفالا بأعياد الميلاد بديلا عن يوم الجمعة والذي يوافق الأول من يناير.





وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر قرارا بإغلاق جميع دور العبادة المسيحية في البلاد خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد وكذلك منع التجمعات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن قرار مجلس الوزراء بإغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 24/12/2020 و حتى الأحد 10/1/2021 وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





كما كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بتنفيذ القرار.









وكانت الكويت شهدت صباح اليوم انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث أكد رئيس الوزراء الكويتي على أن لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر آمن ومعتمد من الجهات العلمية.



