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اقتصاد

وزير الخارجية الأيرلندي: عقبة ترجئ إعلان اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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وكالات
قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني إن عقبة تتعلق بالمصايد ظهرت في اللحظات الأخيرة وأرجأت الإعلان عن اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإن كان من المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم.

وقال كوفني إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "كان من المفترض أن يعقد مؤتمرا صحفيا الآن، لكن هذا لم يحدث. لذا فإن هناك عقبة ما ظهرت في اللحظات الأخيرة" فيما يتعلق بنص اتفاق المصايد.

وأضاف "كنت آمل أن أتحدث إليكم صباح اليوم تزامنا مع إعلانين مهمين في لندن وبروكسل، لكن لا نزال نتوقع هذا في وقت لاحق اليوم".
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