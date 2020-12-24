انطلاق المرحلة الثانية من بطوله الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الخميس ثاني فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية " المرحلة الثانية " من مدينة شرم الشيخ و المقامة على ملاعب فندق كونكورد السلام في الفترة من ٢٤ و حتي ٢٧ ديسمبر الحالي تحت رعاية و تنظيم الإتحاد المصري للفروسية و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و محافظ جنوب سيناء و بحضور المهندس هشام حطب رئيس الإتحاد المصري للفروسية و اللواء سيد معوض المدير التنفيذي للإتحاد المصري للفروسية .





ضمت المرحلة الثانية ٧٥ متسابقا ينتمون لعدة نوادي مصرية منها نادي الشمس و سموحة و الجزيرة و سبورتيتج و الجيش و فروسية الجزيرة و نادي ستاليون بالإضافة إلى مراكز الفروسية من القاهرة و الجيزة و الأسكندرية و المنصورة و بني سويف و الفيوم .





صرح اللواء سيد معوض المدير التنفيذي للإتحاد المصري للفروسية بأن المرحلة الثانية للبطولة تختلف من حيث الإرتفاعات و التي تبدأ من ٦٠ سم و حتي ١١٥ سم ،و تعد هذة البطولة العاشرة بالنسبة للبطولات و الخامسة محليا . كما أشار إلي أن إقامة البطولة بمدينة شرم الشيخ تأتي من تشجيع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و دعمه لتلك الرياضة العربية الأصيلة مع ترحيب اللاعبين و ذويهم لتواجدهم في تلك الأجواء التي تتمتع بها المدينة بالإضافة إلى تقديم المساعدات لإنجاح البطولة من الإتحاد المصري للفروسية سواء في نقل الخيول أو تنظيم المباراه .





و أضاف معوض " لعبت الخيول دورا مهما عبر تاريخ البشرية في جميع أنحاء العالم سواء في الحرب أو في المساعي السلمية و قد تم إستخدام تلك الرياضة في الألعاب الأوليمبية منذ سنة ١٩٠٠ م فهي رياضة لها لوائح تنظم ممارستها و من سباقاتها سباق قفز الحواجز و سباق الترويض و سباق التحمل كما إنها رياضة راقية تتطلب الكثير من الإنضباط و التركيز و التواصل الجسدي و الروحي مع الحصان .فهي من الرياضات الهامة التي تحرص مصر لإستضافة فعاليتها دوليا دوما فهي أصل الرياضة العربية و أهمها علي الإطلاق . و وجود تلك البطولة بمدينة شرم الشيخ تساعد علي الترويج للسياحة و التي أقيمت معظم بطولاتها علي أرضها لمناسبة أجوائها و جاهزيتها لإستقبال تلك البطولة و التي ترسم واجهة مشرفة أمام العالم الخارجي "









ومن ناحية اخري عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماع موسع بمكتبه بشرم الشيخ بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من مديرى الادارات والمديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





وشدد المحافظ من خلال الاجتماع على إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على ارواح المواطنين ، مع توقيع عقوبات مشددة على المخالفين طبقا لتعليمات رئيس الوزراء وضرورة ارتداء الكمامات خاصة فى المواصلات العامة والمكاتب الحكومية ، مع مراقبة البوابات البرية للمحافظة من كشف لدرجة الحرارة ومراقبة من يشتبه بإصابته بالمرض وعزلة علاوة علي التشديد على ضرورة التباعد الاجتماعى ، والمتابعة المستمرة من المسئولين بكافة المدن ، وتوفير الكميات اللازمة من الكمامات والمواد المطهرة .





كما تناول المحافظ عدد من الزيارات الهامة لعدد من المسئولين خلال الفترة القادمة لمتابعة المشروعات الجاريه مع ضرورة حصر مطالب المحافظة واحتياجاتها لعرضها على المسئولين مع مضاعفة الجهد لانهاء المشروعات الجارية فى التوقيت المحدد لها .