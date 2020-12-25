اقتصاد البحرين.. فتح مظاريف 53 عطاءً لـ 11 مناقصة ومزايدة مطروحة من 7 جهات

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية اليوم، مظاريف 53 عطاء لعدد 11 مناقصة ومزايدة واحدة مطروحة من سبعة جهات متصرفة.



وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن شراء وتوريد مواد كيميائية وكواشف لمجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة / إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.



علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصتين لوزارة التربية والتعليم الأولى بشأن صيانة وإصلاح المصاعد الكهربائية في المدارس والمعاهد والمباني الإدارية التابعة للوزارة شاملة لقطع الغيار، وقد تم استلام سبعة عطاءات لهذه المناقصة، اما المناقصة الثانية فكانت بشأن تقييم البنية التحتية في عدد 160 مدرسة حكومية، فقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة.



كما فتحت اللجنة مناقصة لوزارة الصحة بشأن شراء وتزويد أثاث ومواد مكتبية لمركز خليفة الصحي، وقد تم استلام ثمانية عطاءات لهذه المناقصة.



وكذلك، تم فتح مناقصة لوزارة الإسكان بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بشأن أعمال البنية التحتية لعدد 428 وحدة سكنية في منطقة قلالي ومنطقة وادي السيل، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.



وكذلك فتحت لجنة الفتح مناقصة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشأن شراء تراخيص نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع الصيانة، وقد تم استلام عطاءً واحدًا لهذه المناقصة.



وأما في قطاع الطيران، فتحت اللجنة خمسة مناقصات لشركة طيران الخليج، المناقصة الأولى فكانت بشأن الدعم الفني للطائرات في مطار هيثرو الدولي في لندن وقد تم استلام أربعة عطاءات لهذه المناقصة، أما المناقصة الثانية فكانت بشأن خدمات تقديم الطعام على متن الطائرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الدولي في المغرب، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة، اما المناقصة الثالثة فكانت بشأن خدمات المناولة الأرضية في مطار بنغالور الدولي وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة، أما المناقصة الرابعة فكانت بشأن الدعم الفني للطائرات والصيانة في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وقد تم استلام ثلاث عطاءات لهذه المناقصة، أما المناقصة الأخيرة فكانت بشأن وكيل سفريات شحن في باكستان، وقد تم استلام 10 عطاءات لهذه المناقصة.



وأخيرًا، فتحت اللجنة مزايدة لأمانة العاصمة بشأن استثمار وتشغيل مبنى في منطقة السويفية لمدة 17 سنة، وقد تم استلام 4 عطاءات لهذه المناقصة.



هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات وذلك في إطار التزام المجلس بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.



وأكد المجلس أن جميع العطاءات المقدمة للمناقصات تخضع للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا.



ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.