انتخاب أحمد خالد أمينا لاتحاد طلاب جامعة طنطا و"رشدى" أمينا مساعدا

أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة طنطا، عن فوز الطالب أحمد خالد بكلية الطب البشري، أمينًا عاما لاتحاد طلاب جامعة طنطا.









وأوضحت الجامعة فى بيان لها، فوز الطالبة إسراء رشدى بكلية الزراعة بمنصب الأمين العام المساعد، كما تمت انتخابات والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسي 2020-2021.





من جانبه قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة اختاروا من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات ، مؤكدًا علي دعمه الكامل لكافة الأنشطة الطلابية.



