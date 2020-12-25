ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الصين تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس إن بكين ستعلق رحلات الطيران المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وقال وانغ للصحفيين في إفادة يومية "بعد الكثير من التدقيق قررت الصين أن تحذو حذو بلدان أخرى وتعلق رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة".

وأضاف "ستراقب الصين عن كثب التطورات ذات الصلة وستواصل تعديل إجراءات المكافحة وفقا للوضع".

وتغلق البلدان في جميع أنحاء العالم حدودها أمام بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا هناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. روسيا ترفض تعليق السفر إلى بريطانيا

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

العالم يعزل بريطانيا بعد سلالة كورونا الجديدة.. هل نعيش الورقة الأخيرة في كتاب العولمة؟

سلالة جديدة لـ كورونا.. دولة جديدة تقيد حركة الطيران مع بريطانيا

بعد السعودية وعمان.. الكويت تعلق الطيران وتغلق المنافذ البرية والبحرية

ترشيحاتنا

بدون جراحة.. حيلة سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية

وائل الابراشي: معرفش كورونا جالي منين .. فيديو

القيود غير فعالة.. دراسة تحذر: سلالة كورونا المتحورة تؤدي إلى وفيات أكثر

مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل للمرة الثانية.. شاهد

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

بصحبة ابنتها ... سيرين عبد النور بالكريسماس .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو