نجت من الموت بأعجوبة .. عودة الحياة لـ ممرضة بعد صراع مع كورونا

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو تفاصيل نجاة ممرضة فى أمريكا من الموت بعد صراع مع فيروس كورونا .





ورصد التقرير فرحة الممرضة ميرلين بعودتها من الموت بعد أن أمضت تسعة أشهر فى غيبوبة وكانت على وشك الموت بسبب اصابتها بفيروس كورونا .





وكانت الممرضة ميرلين على وشك الموت وحدث ذلك على الأقل 6 مرات وقد واجهت صعوبة فى الحفاظ على الأكسجين .





وقد أمضت الممرضة ميرلين فترة العلاج فى غرفة العناية المكثفة التى عملت فيها ممرضة 41 عامأ واعتبرت أن نجاتها من الفيروس وهبتها " حياة ثانية " وقالت " أنا ممتنة هذه هى حياتى الثانية ومكثن هنا لمدة 9 أشهر " ..





طيلة فترة العلاج كانت الممرضة ميرلين فاقدة للوعى وناقش الأطباء مع عائلتها خيارات إنهاء حياتها ولكنها نجت بأعجوبة ويتم حاليأ إعادة تأهيلها ..





















































































