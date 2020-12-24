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توك شو

نجت من الموت بأعجوبة .. عودة الحياة لـ ممرضة بعد صراع مع كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو تفاصيل نجاة ممرضة فى أمريكا من الموت بعد صراع مع فيروس كورونا . 

ورصد التقرير فرحة الممرضة ميرلين بعودتها من الموت بعد أن أمضت تسعة أشهر فى غيبوبة وكانت على وشك الموت بسبب اصابتها بفيروس كورونا   .

وكانت الممرضة ميرلين على وشك الموت وحدث ذلك على الأقل 6 مرات وقد واجهت صعوبة فى الحفاظ على الأكسجين .

وقد أمضت  الممرضة ميرلين فترة العلاج فى غرفة العناية المكثفة التى عملت فيها ممرضة 41 عامأ  واعتبرت أن نجاتها من الفيروس وهبتها " حياة ثانية " وقالت " أنا ممتنة هذه هى حياتى الثانية ومكثن هنا لمدة 9 أشهر " ..

طيلة فترة العلاج كانت الممرضة ميرلين فاقدة للوعى وناقش الأطباء مع عائلتها خيارات إنهاء حياتها  ولكنها نجت بأعجوبة ويتم حاليأ إعادة تأهيلها ..






















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