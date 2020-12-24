القضاء ينتصر لأصحاب المنزل الآيل للسقوط ويلغي قرار ترميمه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن محافظة القاهرة علي الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة المنشاآت الآيلة للسقوط والمتضمن ترميم منزل بالسيدة نفسية بدائرة قسم الخليفة ، في حين أن المنزل معرض للإنهيار ويحتاج الهدم حتى سطح الأرض ويقطن المسكن ٥ أشخاص ، وبذلك تكون المحكمة أيدت الحكم الصادر بإلغاء قرار الترميم وتمكين السكان من الهدم.

وأكدت المحكمة ، إن الجهة الإدارية تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وأنه وعلى الرغم من أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1لسنة2006 متضمنًا هدم العقار ، إلا أنه وإزاء إصرار السكان على البقاء في العقار، ومع صعوبة تدبير مأوى بديل لهم، فإن الجهة الإدارية استعملت سلطاتها التقديرية في اختيار الوقت المناسب لتنفيذ قرار الهدم ولا يجوز للمحكمة أن تحل محل جهة الإدارة.









ورأت المحكمة، أن الجهة الإدارية اكتفت في طعنها بحصر دفاعها في نطاق إبداء أسباب تبرر تراخيها في تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإن هذا الدفاع لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ، والذي جاءت أسبابه متساندة تكفى لحمله على الصحة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن .