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أخبار العالم

انخفاض جديد.. الأردن تسجل 1707 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:51 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 1707 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و29 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبذلك تكون الأردن قد سجلت حتى الآن 283 ألف و690 إصابة بفيروس كورونا، و3681 حالة وفاة بالفيروس. 

وكشفت وزارة الصحة الأردنية، عن إحتمالية وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد، مشيرة إلى تنفيذ إجراءات وقائية جديدة في حالة اكتشاف حالات. 

وصرح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور وائل الهياجنة: "السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد قد تكون موجود في الأردن، ونراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات جديدة". 

وتابع أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست جديدة، مضيفا أنها اكتشفت في سبتمبر الماضي. 

وأضاف أن هذه الطفرة ليست ولن تكون الأخيرة في فيروس كورونا، وأن ما يميز الطفرة الجديدة عن السلالات السابقة هو سرعة الانتشار.

وكشف الهياجنة أنه تم حصر جميع من عادوا للأردن من بريطانيا، ويجري التواصل معهم بشكل يومي.
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