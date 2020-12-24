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ديني

أوقاف الجيزة تطلق حملة تعقيم ونظافة بالمساجد قبل صلاة الجمعة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:52 م
حملة التعقيم في مساجد
حملة التعقيم في مساجد الجيزة
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عبد الرحمن محمد

تواصل مديرية أوقاف الجيزة اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأكد مدير مديرية أوقاف الجيزة أن نظافة المساجد وتعقيمها والتزام الإجراءات والضوابط الاحترازية واجب ديني لحماية النفس البشرية وتأمينها، والحد من انتشار فيروس كورونا ، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء ، ويعجل بالشفاء ويحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه . 


أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدا ،  تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".


وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.


للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا 


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