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رياضة

مدرب منافس الأهلي في إفريقيا: أشجع الزمالك منذ الصغر وأشكر جمهورهم على دعمهم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بشار أوجبا مدرب سونيديب
بشار أوجبا مدرب سونيديب
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إسماعيل محمود
تحدث الغاني محمد بشار أوجبا، المدير الفني لفريق سونيديب النيجري، عن المباراة التي جمعت فريقه بنظيره النادي الأهلي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أوجبا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" الأهلي كان الأفضل في مباراة الأمس ولذلك السبب انتصر علينا، سنحاول في الأسبوعين المقبلين لتركيز على واجباتنا، ونأمل في تحقيق التأهل في مباراة الإياب."

وأضاف:" نادينا أُسس منذ 6 سنوات فقط وما قدمناه أمام الأهلي يُحسب لنا، هم يقولون أن أرضية الملعب كانت سيئة وهذه أرائهم لكن ما قدمناه أمامهم يعطينا أفضلية."

واختتم كلامه قائلًا:" أقدر دعم جماهير الزمالك لي وأشكرهم على ذلك، أنا واحد منهم فأنا أشجع الزمالك منذ الصغر."

يذكر أن أوجبا قد أكد في حوار خص به صدى البلد بأنه يشجع نادي الزمالك في مصر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره سونيديب النيجري بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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