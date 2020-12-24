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برلمان

سولاف درويش تطالب بوضع إطار تشريعي لمنع الزيادة السكانية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:10 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطة التنفيذية لاستراتيجية الحكومة لضبط النمو السكانى 2021-2023، مؤكدة أن الزيادة السكانية تلتهم الاقتصاد المصري، وتؤثر سلبًا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين. 

وأضافت "درويش" -فى بيان لها- أن الدولة تعمل على خطة استراتيجية قومية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط النمو السكاني، لافتة إلى أن الحكومة تعمل كل ما فى وسعها لخفض الزيادة السكانية وتعمل على العديد من المبادرات التوعوية والندوات التثقيفية التى تعمل على توعية المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الزيادة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تتسبب في العديد من المشكلات المجتمعية مثل انتشار نسب الفقر والجهل وزواج القاصرات وأطفال الشوارع وزيادة الجرائم الأسرية، ويجب أن يكون هناك دور أكبر للتوعية وخاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تفتقر إلى الثقافة والوعي والتعليم، وترتفع بها نسبة الإنجاب، لقناعتهم بتقاليد مجتمعية ومفاهيم دينية خاطئة. 

وأكدت درويش، أن الزيادة السكانية أحد عناصر الفقر والجهل، فيجب أن يكون هناك دور لرجال الدين لحل مثل هذه المشكلات، مطالبة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم لضبط النمو السكاني.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من المسؤولين.
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