ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صلاح وصيفا.. مفاجأة في اختيارات مدرب أتلتيكو مدريد السابق لـ افضل 5 لاعبين في العالم 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:21 م
خالد غنيم
خالد غنيم
Advertisements
محمد السعيد
كشف  المصري خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق، عن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم عن 2020.

وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من وجهة نظري أفضل 5 لاعبين في العالم 2020، هم:

 1 - روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ"

2- محمد صلاح " ليفربول"

3 - مانويل نوير" بايرن ميونخ"

4- نيمار "  باريس سان جيرمان"

5- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو"

وعن سبب اختيار تشيرو إيموبيلي على حساب ميسي ورونالدو، قال خالد غنيم:" إيموبيلي حصد هداف الدوريات الخمس الكبرى الموسم الماضي،في حين أرى أن رونالدو وميسي لم يقدما ما يشفعلهما للتواجد ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم 2020.

يذكر أن  شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، اختارت مؤخرا، النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول كأفضل لاعب في أول 14  جولة، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

وذكرت شبكة " سكاي" سبورتس، أن  محمد صلاح أحتل صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ثانيا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ثالثا.

وأكدت الشبكة، أنها اختارت الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفقا لـ 32 معيارا، من مضمنهم تسجيل الأهداف وصناعتها، وعددالمراوغات.

ويتصدر محمد صلاح ، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كلوب ينافس فليك وبييلسا على جائزة أفضل مدرب في العالم

أليسون ينافس نوير وأوبلاك على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي.. ماذا قدم المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

بعد استبعاد صلاح من قائمة ذا بيست.. صحفي بـ سكاي سبورتس يفضح عنصرية الفيفا

بسبب ميسي ورونالدو.. سيناريو مرعب يطارد ليفاندوفسكي قبل إعلان الفائز بجائزة ذا بيست

THE BEST | مانويل نوير أفضل حارس في العالم لعام 2020

ترشيحاتنا

كليوباترا كانت مقدونية.. تصريحات مستفزة للممثلة الإسرائيلية جال جادوت

مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك

شوبير يصدم جماهير الأهلي: استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ موسيمانى

بعد تأجيلها.. اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ قمة الأهلي والزمالك

خلال استقبال وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا فى حادث تصادم

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

هوندا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها CIVIC TYPE R | صور

بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها .. شاهد أجمل إطلالات كندة علوش