أحمد محمد علي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم ، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية والتي أسفرت عن فوز الطالب أحمد محمد علي بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية عضو كيان طلاب من أجل مصر برئاسة الاتحاد للعام الجامعي 2020 /2021 ، وفوز الطالب عبد الرحمن أحمد سيد بكلية علوم الأرض بمنصب نائب رئيس الاتحاد.









فيما فاز الطالب محمد ماهر محمد برئاسة اللجنة العلمية ومساعده الطالب احمد عبد العزيز عبد التواب، وفاز الطالب احمد منصور احمد برئاسة لجنة نشاط الجوالة، ومساعده الطالب احمد رفعت رمضان ، بينما فاز الطالب محمد محسن مصطفي برئاسة اللجنة الفنية، ومساعده الطالبة مروة محمد عنتر، وفازت الطالبة مني طه الزعيرى برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعدها الطالب عبد الرحمن يوسف احمد، وفاز الطالب سيف وحيد سيف برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده الطالب عبد الرحمن مصطفي احمد ، وفاز الطالب زياد عصام نبيه برئاسة اللجنة الاجتماعية، ومساعده الطالب محمود محمد عكاشة، وفاز الطالب رمضان قطب طلبة برئاسة لجنة الأسر والمساعد الطالب احمد محمد فوزى.









من جانبه صرح الدكتور منصور حسن بأن عدد المتقدمين من الطلاب لانتخابات اتحاد الطلبة بلغ 1251طالبا وطالبة ، لافتا إلى أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات تمت وسط إجراءات وقائية مشددة لمجابهة فيروس كورونا ، والتزام الطلاب بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات ، وتمت وسط إقبال من الطلاب وفي هدوء تمام ولم تشهد أي اضطرابات ، واتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة، قدم خلالها مسئولو رعاية الشباب بالكليات كل الدعم والتيسير للطلاب ، مشيدا بنجاح تلك التجربة الديمقراطية.









جدير بالذكر، ترأس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضمت اللجنة كلا من الدكتور رجب عبد الظاهر العضو القانوني، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، وعلاء فتحي عضوا والطالب ماجد محمد عبد الظاهر بكلية السياحة والفنادق .