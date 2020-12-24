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أخبار العالم

تفعيل نقاط الغلق.. تحرك عاجل للقوات المسلحة الأردنية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:07 م
انتشار للجيش الأردني
انتشار للجيش الأردني
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محمود نوفل
تعكف القوات المسلحة الأردنية علي الانتشار في كافة مداخل ومخارج محافظات المملكة وذلك لفرض التأمين علي البلاد حيث كشفت صحيفة الدستور الأردنية عن بدء القوات المسلحة الأردنية -  بالانتظار وتفعيل  نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد.


وأفادت الصحيفة الأردنية أن انتشار الجيش الأردني التي بدأت من مساء يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى صباح يوم الأحد القادم، تهدف إلى ضمان تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا وتطبيق كل ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة، والتي يتم تنفذيها بشكل دوري في كافة المناسبات الوطنية والدينية.

وكانت الصحة الأردنية اليوم أعلنت عن تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و29 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأوضحت الصحة الأردنية أن إجمالي إصابات كورونا في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفعت لـ 283 ألفا و690 إصابة بفيروس كورونا، و3681 حالة وفاة بالفيروس. 

وألمحت وزارة الصحة الأردنية، عن إحتمالية وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد، مشيرة إلى تنفيذ إجراءات وقائية جديدة في حالة اكتشاف حالات. 
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