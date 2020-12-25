برلمانية توضح دور مؤسسات المجتمع المدني المأمول فى مواجهة أزمة كورونا

قالت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن صندوق تحيا مصر يحظى بثقة القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا ، لما يقوم به من العديد من الأنشطة والمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني، والتغلب على كافة الظروف الصعبة بجانب إسهاماته في تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية.





وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن صندوق تحيا مصر قام بدور جيد في هذا الأمر، لكن الأمر فى غاية الأهمية ويتطلب تكاتف كافة الجهود فى هذا الشأن، مطالبة بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وحشدها لتتلائم مع اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.





وتابعت فى تصريحاتها قائلة: "يجب على المجتمع المدني تفعيل الكثير من المبادرات لمساندة الدولة والمجتمع في مواجهة أزمة كورونا، ومن هذه المبادرات التي يجب أن تجد الكثير من الاهتمام والرعاية هى الدعوة إلى معالجة النتائج الاجتماعية للتداعيات الاقتصادية من خلال إطلاق حملة من أجل حماية متوسطي الدخل.





وأكدت أننا اليوم فى أمس الحاجة للقيام بعمل مشروعات للمواطن لكي يتعايش ويتكسب، لتعويضه عن الضرر الكبير الذي ألحق به خلال الجائحة، مؤكدًا على أن هذا هو الدور الحقيقي للدولة ألا وهو المساعدة وتقديم يدِ العون للمنظمات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.





وأعربت عضو مجلس النواب عن أمنيتها بتكثيف الجهود من أجل التغلب على هذه الأزمة التي باتت تهدد الجميع، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الجهود تقتضي وجود مجتمع مدني قوي له صلاحيات حقيقية ، ليكون بمثابة شريكًا فعليًا، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر شرائح واسعة من المجتمع من توقف العمل في بعض المجالات فى ظل أزمة يعاني منها كل شعوب العالم .





جاء ذلك بعد أن أكد محمد مختار المتحدث الرسمي بأسم صندوق تحيا مصر أنه تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرات مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر.





وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن قوافل المرحلة الخامسة ستوفر مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والمواد الغذائية ل 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، و 8 دور رعاية للأطفال الأيتام و بلا مأوى.





وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر ان المبادرة وفرت الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.





ولفت إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، مؤكدا على أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم.





يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.