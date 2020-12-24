"من أجل مصر" تحصد مقاعد اتحاد طلاب كليات جامعة دمنهور

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات أمناء وأمناء مساعدين لجان إتحاد طلاب الجامعة، بحضور أماني المهدي، مستشار رئيس الجامعة لشئون الأنشطة الطلابية والدكتور محمد عشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومديري إدارات رعاية الشباب بجامعة دمنهور ومستشاري الإتحادات الطلابية بالجامعة.





وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد اتحادات الطلبة في كليات الجامعة وجاءت نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمنهور بالتقدم الملحوظ لطلاب من أجل مصر ونجاحهم فى الحصول على النسبة الأكبر من المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة واستطاعوا حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.





وتم اختيار الطالب عمر إيهاب صالح رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة وعضو مركزية طلاب من أجل مصر رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة دمنهور للعام الثاني على التوالي، حيث أعرب عن سعادته مقدمًا الشكر والتقدير للطلاب ورئيس الجامعة على تجديد الثقة فيه مرة ثانية،قائلا : " كل الشكر لطلاب الجامعة على تجديد الثقة وسوف أسعى وأبذل قصارى جهدي لتطوير الأنشطة الطلابية وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وحل كافة المشكلات التي تواجه الطلاب خلال العملية الدراسية".





وفازت الطالبة سلمى سعيد بسيوني نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية وعضو مركزية طلاب من أجل مصر نائبا لرئيس اتحاد طلاب جامعة دمنهور، حيث تحدثت معبرة عن مدى سعادتها بفوزها بالمنصب، قائلة :" سوف أسعى بكل جهد للسير على نهج الاتحادات السابقة، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الطلابية لجعل هذا الاتحاد من أفضل الاتحادات التي مرت على الجامعة بل وعلى مستوى الجامعات المصرية"، مشيرة إلي أن من أهم أهداف خطة الاتحاد 2021 التواصل مع كافة طلاب الجامعة في الأنشطة.





وأكد رئيس ونائب الإتحاد في كلمتهم أمام رئيس الجامعة وزملائهم الطلاب على دعمهم للعملية التعليمية والنشاط الطلابي في ردائه الوطني دعمًا لخارطة بناء الدولة المصرية الحديثة تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم الطلاب علميًا وفنيًا والحفاظ عليهم من الإنحراف لصالح تيارات تأخذ الطلاب بعيدًا عن الطريق السليم في مرحلة بناء الدولة المصرية.







وتهدف أسرة طلاب من أجل مصر إلى تكوين مجتمع طلابي قوى ومنظم ومعتدل يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة 2030م، كما تسعى إلى زيادة قاعدة ممارسة الأنشطة الجامعية ومواجهة أى محاولات للخروج عن المسار الطبيعي.





وأشاد طلاب جامعة دمنهور بأهداف الأسرة ودورها فى التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعيًا ورفع الوعي الجمعي لديهم وتأهيلهم للمشاركة بالأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها، و خوضها انتخابات الاتحادات الطلابية.





وتستخدم الأسرة أحدث الوسائل والأنظمة فى إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة للطلاب وتأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة فى ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات فى مصر والخارج .





وحازت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور على ثقة الطلاب وتميزهم فى تقديم الأنشطة التى قامت بها الأسرة ودورها في مساعدة زملائهم وتحفيزهم للمشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية، خلال السنوات الماضية.



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