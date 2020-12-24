راجي عامر يعرض حصاد السوشيال ميديا في 2020

يقدم الكاتب الصحفي راجي عامر، الخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، حلقات خاصة من برنامجه (صفحة فيسبوك) المذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة 108 اف ام يستعرض خلالها حصاد مواقع التواصل الاجتماعي في 2020 وأهم الموضوعات التي شغلت اهتمام الجمهور المصري عبر تلك المواقع خلال العام وذلك على مدار الأسبوع الأخير من ديسمبر في تمام الواحدة والثلث ظهرًا، البرنامج من إعداد الكاتب أشرف توفيق وإخراج عمرو دياب.





وقال "عامر" إن البرنامج يستهدف بالأساس التوعية بالطرق الأنسب للاستفادة من مزايا المواقع الاجتماعية وتجنب سلبياتها ومحاربة الشائعات المنتشرة عبرها. مشيرًا إلى أن هذه الحلقات ستقوم بعرض أهم "التريندات" والموضوعات التي شغلتنا على مدار عام 2020 بغرض التذكير ببعض القضايا التي مثلت السوشيال ميديا وسيلة مهمة للتأثير الإيجابي في المجتمع من خلال طرحها ونقاشها وذلك مقابل قضايا أخرى تبناها قطاعات من الجمهور وثبت كونها شائعات روجها أصحاب المصالح.





وأكد راجي عامر إمكانية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في المساهمة في نشر الوعي المجتمعي عبر الحملات المنظمة كما أنها توسع القاعدة الجماهيرية للموهوبين من الأدباء، والكُتاب، والفنانين وغيرهم ممن يمكنهم بث ما يريدون لحظة بلحظة.





يُشار إلى أن الكاتب الصحفي راجي عامر هو أحد متخصصي إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق الحملات الإعلامية. كما يكتب مقالاته بشكل أسبوعي لعدد من الصحف والمجلات المصرية. وصدر له سابقًا كتاب (أجنحة الفراشات) عن دار الهلال. كما قدم سابقًا برنامج بعنوان (عايز أقولك) والذي طرح خلاله مجموعة من الموضوعات التاريخية بطريقة مبسطة وتفاعلية تتناسب مع جمهور وسائل التواصل الاجتماعي.