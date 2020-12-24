بعد وصول صادراتها لـ 4 ونصف مليون طن.. زراعة النواب تطالب بقروض ميسرة لصغار المزارعين

قالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القطاع الزراعي بالفترة الحالية يشهد حالة انتعاش فريدة من نوعها ولاسيما بعد ارتفاع معدل الصادرات إلي ما يقرب من 4 ملايين ونصف طن لعام 2020، ويعد هذا أكبر مؤشر دالا على نجاح خطة الحكومة في النهوض بالمنظومة الزراعية.





طالبت "الشربيني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة منح صغار المزارعين قروض تمويلية ميسرة ذات فائدة بسيطة دون ضمانات أي يكون الضمان هو "المشروع ذاته" وذلك لتمكنهم من رفع كفاءة الحياة المعيشية لهم مما يحفز زيادة الإنتاجية ويحد من البطالة ويساهم في العزوف عن الهجرة غير الشرعية خارج البلاد التي ينتهجها شباب الريف والصعيد.





ونوهت عضو مجلس النواب، عن ضرورة إلحاق مشروع صناعة الألبان الذي وجه به الرئيس السيسي ضمن خطة البنكي الأهلي ومصر وذلك لتحقيق أهداف التنمية التي تخدم المجال الصناعي أيضا، وذلك عن طريق الاشتغال بجميع مراحل تجميع الألبان وصناعة مشتقاته، فهذا المشروع مدر بفائدة عظيمة علي المزارعين.





وتابعت النائبة، لا بد من عقد دورات تدريبية من شأنها تأهيل صغار المزارعين علي استخدام الآليات الحديثة بمنظومة الري المتطورة القائمة علي الري بالرش أو التنقيط، فضلا عن مدهم بالإرشادات الفنية الهامة.





وأطلق برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مشروعًا لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضي والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها ماليًا بقرى الصعيد.









وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر على توفير 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع في 40 قرية بالصعيد يستهدفها برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.





ويستفيد من المشروع حوالي 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، ويحقق منافع مشتركة منها توحيد حيازة الأراضي الزراعية، الى جانب تمكين المرأة بالصعيد اقتصاديًا عن طريق جلسات توعوية وتثقيفية لتيسير حصولهن على التمويل في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي، بما يدعم استقلاليتهم ويُعزز دورهن في اتخاذ القرارات السليمة بشأن نفقات الأسرة.





يأتي المشروع ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المستهدف من استراتيجية مصر 2030 في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.