برلمانية تطالب المرأة باستغلال الفرصة لإثبات نفسها

قالت النائبة مى أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إن قضايا المرأة ستكون في مقدمة اولوياتها بالبرلمان، مشيرة الي أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بدعم المرأة وهو ما تم في المشهد السياسي بتخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان.





وتابعت عضو مجلس النواب أن على المرأة استغلال تلك الفرصة لإثبات نفسها.





واضافت رشدي، انها ستتبني قضايا توفير فرص عمل للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة مثل مشروعك في قريتك وغيرها.





وحول رغبتها في الانضمام إلى اللجان النوعية اوضحت انها ستنضم للجنة الاسكان كرغبة أولى ولجنة الشئون العربية كرغبة ثانية، موضحة انها مهتمة بملف الإسكان يحكم مجال عملها كمهندسة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعديل قانون البناء الموحد.





وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.





و سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.