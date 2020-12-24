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برلمان

في ثالث أيام الاستقبال.. 65 نائبًا تسلموا كارنيهات العضوية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
 
صرح المستشار محمود فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس إستقبلت اليوم الخميس " 65" نائبًا عن قائمتى شرق وغرب الدلتا ، وذلك من اصل  84 نائبا مجموع عدد اعضاء القائمتين.

واكد فوزي أن الأمانة العامة لمجلس النواب  تحرص مع بداية كل فصل تشريعي على إقامة دورات تمهيدية وتعريفية للسادة النواب وخاصة للجدد منهم  ، ومن المقرر  ان يتم ذلك  بعد انتهاء استقبال السادة النواب واستخراج بطاقات العضوية ،  موضحا ان هذه الدورات ستتضمن  الناحية الدستورية واللائحية وكذلك  التكنولوجية.

وأكد المستشار محمود فوزى أن الأمانة العامة بمجلس النواب  في خدمة ومعاونة  السادة النواب ، وهذه وظيفتها  وواجبها تجاه نواب الشعب ، متمنيًا النجاح والتوفيق للنواب لخدمة مصر وشعبها.

ووجه فوزى الشكر للعاملين بالأمانة العامة للمجلس على حسن أدائهم وحرصهم على اظهار الوجه العريق والحقيقي للبرلمان كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة ، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا ، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للسادة المحررين البرلمانيين وممثلى الإعلام على تعاونهم مع الأمانة العامة لمجلس النواب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية في تغطيتهم الخاصة باستقبال نواب برلمان(2021/2026).

وجدير بالذكر أن لجان الاستقبال ستواصل عملها الأسبوع القادم لاستقبال السادة أعضاء مجلس النواب الجدد بالنظام الفردى وعلى مدار ثلاثة أيام ،كالآتى : 
-  الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات  (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائبا. 

-  الاثنين 28 ديسمبر:  نواب  (10) محافظات  (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ، الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نواب. 

-الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (11) محافظة  ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائبا.
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